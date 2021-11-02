Опубликовано видео из кабинета Лукашенко

В сети опубликовали видео из рабочего кабинета Лукашенко во Дворце Независимости в Минске

В сети появилось видео из рабочего кабинета президента Белоруссии Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

На размещенных в сети кадрах запечатлен, в частности, гигантский глобус, которым белорусский лидер регулярно пользуется, а также мебельный гарнитур, где он, по его словам, принимает важных гостей.

Вдобавок президент Белоруссии указал на две крайне важные вещи в его кабинете — двухметровый, отделанный золотом по старинной технологии Слуцкий пояс, которым «раньше опоясывали богатые люди сами себя», и первый экземпляр Конституции республики.

Кроме того, Лукашенко отметил стол с семью стульями — к нему «люди приходят без портфелей, а уходят с портфелями». «Вот министр когда-то не был министром, пришел сюда, мы с ним переговорили. "Будешь работать?" — "Буду!" И мы его назначили министром», — рассказал он.

Как поясняет БЕЛТА, видеозапись была сделана во вторник, 2 ноября, когда белорусский лидер проводил персональную экскурсию для школьника Романа Когодовского — в апреле он на своих руках вынес из огня двухлетнего брата и тут же потерял сознание. Мальчик получил многочисленные ожоги и порезы от разбитого стекла.

Лукашенко наградил Когодовского орденом «За личное мужество» и пригласил его во Дворец Независимости. Президент показал ему свой кабинет, разрешил посидеть в собственном кресле и рассказал о своей работе.