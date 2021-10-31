Автомат Лукашенко стал экспонатом выставки в Минске

Автомат, с которым Лукашенко появился в 2020 году, показали в минском Дворце независимости

Во Дворце Независимости в Минске открылась экспозиция, посвященная событиям, которые произошли после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Среди экспонатов — автомат, с которым в то время президент Белоруссии Александр Лукашенко появился возле своей резиденции. Кадры с экспозиции показал Telegram-канал «Пул Первого».

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Кроме автомата музейными экспонатами стали форма и символ ОМОНа, а также флаг от патриотов Белоруссии с надписью «За Батьку» и скульптура от спецназа.

Центром выставки в официальной резиденции президента Белоруссии стала картина, которую Лукашенко подарила на день рождения дочь одного из сотрудников службы безопасности. Ранее сообщалось, что художница работала над картиной около полугода.

30 августа Лукашенко исполнилось 67 лет, и ему подарили портрет. «Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она [художница] довольно точно схватила его», — рассказал Лукашенко, вспоминая события августа 2020 года. Он отметил, что картина в подарок ему понравилась, хоть в искусстве он и не разбирается.

Речь идет об одной из акций протестов на фоне президентских выборов в Белоруссии. В тот день в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Тогда же были размещены кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание «разобраться» с протестующими. Его сопровождал вооруженный сын Николай.