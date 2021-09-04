Картину с вооруженным Лукашенко выставили в его рабочей резиденции

Картину, на которой Лукашенко изображен с автоматом, разместили в Дворце Независимости

Подаренную президенту Белоруссии Александру Лукашенко на День Рождения картину, где он изображен вооруженный автоматом вместе с младшим сыном Колей, выставили во Дворце Независимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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По данным источника, первыми, кто увидел знаменательное полотно, стали приехавшие в рабочую резиденцию главы государства жители города Тихиничи Гомельской области. Проводившая экскурсию пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт напомнила, что картину нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности республики.

Она отметила, что девушка трудилась над полотном более полугода, и в итоге было решено преподнести его белорусскому лидеру в качестве подарка на День Рождения. Позже Лукашенко дал указание разместить картину во Дворце Независимости.

30 августа Лукашенко исполнилось 67 лет, и ему подарили портрет. «Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его», — рассказал Лукашенко, вспоминая события августа 2020 года. Он отметил, что картина в подарок ему понравилась, хоть в искусстве он и не разбирается.

Речь идет об одной из акций протестов на фоне президентских выборов в Белоруссии. В тот день в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Тогда же были размещены кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание «разобраться» с протестующими. Его сопровождал вооруженный сын Николай.