Лукашенко на день рождения подарили портрет с автоматом в сопровождении сына

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили на день рождения портрет, на котором он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного младшего сына Николая. Об этом журналистам рассказал сам белорусский лидер, передает БЕЛТА.

По его словам, картину нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности Белоруссии. «...Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его», — рассказал Лукашенко, вспоминая события августа 2020 года. Он отметил, что картина в подарок ему понравилась, хоть в искусстве он и не разбирается.

Белорусский лидер добавил, что журналисты подарили ему набор маек с его цитатами. «Раздевайтесь и начинайте работать!» — вспомнил Лукашенко одно из своих изречений. Он также заявил, что всегда считал День рождения возможностью еще «на шаг стать ближе к Богу».

30 августа Лукашенко исполнилось 67 лет. Он получил поздравления от нескольких глав других государств, в том числе от президента России Владимира Путина. Российский лидер направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой пообещал «белорусским друзьям» постоянную поддержку со стороны России.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Тогда же были размещены кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание «разобраться» с протестующими. Его сопровождал вооруженный сын Николай.