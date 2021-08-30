Лукашенко встретится с Путиным в Москве 9 сентября

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По данным ведомства, дата встречи была согласована в ходе телефонного разговора глав государств утром в понедельник, 30 августа. Президенты намерены обсудить союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Встречу Лукашенко и Путина подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

30 августа Путин провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Кроме того, российский лидер направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой пообещал постоянную поддержку «белорусских друзей» со стороны России.

Лукашенко в ходе телефонного разговора отметил необходимость кооперации в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и выработки единой позиции по ситуации в Афганистане.

Последний раз лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге 13 июля. Президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в этом году. Стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне. Также стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром.

Важное место в переговорах заняло обсуждение союзных программ по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, а также построение стратегии противодействия западным санкциям.