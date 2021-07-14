Раскрыты подробности переговоров Лукашенко с Путиным

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге обсудили масштабные учения НАТО и планы размещения военных баз на территории Украины. Подробности переговоров раскрыла пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По ее словам, Лукашенко и Путин обеспокоены активным взаимодействием Североатлантического альянса и Украины. Они подчеркнули единство позиций по охране национальной безопасности Белоруссии и России и заявили о готовности совместными усилиями противодействовать внешним угрозам.

Эйсмонт добавила, что президенты решили разработать совместный план противодействия западным санкциям в отношении двух стран. Важное место в переговорах также заняло обсуждение союзных программ по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, сообщила пресс-секретарь.

Она также опровергла экстренность прошедшей встречи лидеров России и Белоруссии и подчеркнула, что визит Лукашенко в Россию был запланирован в начале июля.

Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге состоялась 13 июля. Президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в этом году. Стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне.

Также стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром. Позднее, комментируя этот вопрос, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что размер этой поддержки пока не определен.

