Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения

Президент России Путин по телефону поздравил белорусского лидера Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», — рассказали в пресс-службе Кремля о содержании беседы.

Отмечается, что также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Его пост в Telegram содержит девять комплиментов лидеру бывшей советской республики.