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Кадыров поздравил Лукашенко и сделал ему девять комплиментов

Кадыров в своем поздравлении Лукашенко с днем рождения сделал ему девять комплиментов
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Пост, в котором содержится девять комплиментов лидеру бывшей советской республики, опубликован в понедельник, 30 августа, в Telegram-канале руководителя российского региона.

«Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, Александр Григорьевич многие годы беззаветно служит своей Родине — Беларуси», — написал он.

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Кадыров «с особой теплотой» вспомнил о встречах с Лукашенко во время визитов в Минск, а также пригласил его посетить Чечню, пообещав встретить «с особым радушием».

«В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека», — заверил глава российского региона.

В 2020 году Рамзан Кадыров также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, вспомнив при этом две чеченские войны. Он написал, что относится к действующему главе республики с огромным уважением.

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