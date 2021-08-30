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Путин пообещал «белорусским друзьям» постоянную поддержку России

Путин заверил Лукашенко, что «белорусские друзья» могут рассчитывать на поддержку России
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Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин направил отмечающему 30 августа 67-летие белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой пообещал постоянную поддержку со стороны России. Текст послания приводится на сайте Кремля.

«Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — заверил глава российского государства.

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Путин высоко оценил вклад Лукашенко в укрепление союзнических отношений между Россией и Белоруссией, а также поблагодарил за усилия по интеграции на евразийском пространстве.

«Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин также провел с Лукашенко телефонный разговор, в ходе которого поздравил его с днем рождения.

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