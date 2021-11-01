В Белоруссии «киберпартизаны» получили доступ к данным окружения Лукашенко

Данные из фонда социальной защиты населения Белоруссии оказались в руках у хакеров

Данные из Фонда социальной защиты населения Белоруссии оказались в руках у оппозиционного движения «Кибер-Партизаны Беларуси». Об этом заявили сами хакеры, в доказательство выложив несколько снимков экрана с личными данными людей из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко в своем Telegram-канале.

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«Киберпартизаны», вероятно, получили всю базу данных Фонда социальной защиты населения Белоруссии. Там содержатся такие сведения о человеке, как имя, фамилия и отчество, возраст, адрес, номер паспорта, место работы и сумма уплаченных взносов.

В частности, на опубликованных движением снимках экрана можно увидеть данные белорусского бизнесмена Александра Шакутина, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, депутата верхней палаты парламента и по совместительству главного тренера хоккейной команды Лукашенко Дмитрия Баскова и журналиста Григория Азаренка.

Использовать полученные данные «Кибер-Партизаны Беларуси» намерены, по их словам, чтобы «определить, кто где работает и уведомить каждое предприятие, послав им инструкции в решающий момент». К «решающему моменту» движение призывает готовиться всех граждан Белоруссии, закупая валюту и продовольствие про запас.

Ранее «киберпартизаны» сообщали, что взломали базу данных МВД со всеми паспортными данными граждан Белоруссии и базу ГИБДД страны. 28 октября Лукашенко подписал указ о создании национального центра защиты персональных данных.