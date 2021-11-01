Белорусский журналист рассказал об избиениях после задержания

Главного редактора белорусского издания «Наша Нива» Егора Мартиновича избивали после задержания. Об этом он рассказал в письме «Русской службе Би-би-си».

По словам находящегося в СИЗО журналиста, после задержания в июле белорусские силовики избивали его и глумились над ним. «Со мной не разговаривали, меня били, им было неважно, что я скажу. Спрашивали: "За кого голосовал на выборах?" И сразу удар. "Кто сейчас президент?" Даже если отвечаешь, что Лукашенко, получаешь по голове кулаком», — объяснил он.

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Мартинович отметил, что его обвиняют в причинении имущественного ущерба, который его издание якобы нанесло электросетям, оплачивая электроэнергию не по тому тарифу. «При этом само предприятие никогда не обращалось к нам с претензиями. И даже сейчас, насколько я знаю, утверждает, что нет никакого долга», — добавил он.

Главред также подчеркнул, что за время пребывания в СИЗО с ним не проводили никаких следственных действий. «Меня просто заперли из мести за мою профессиональную деятельность», — заявил Мартинович.

Главного редактора «Нашей Нивы» задержали 19 июля. Его подозревают в неуплате коммунальных услуг и совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 Уголовного кодекса Белоруссии («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере»).