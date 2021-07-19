Белорусских оппозиционеров задержали за неуплату коммунальных услуг

В Белоруссии задержали главного редактора издания «Наша нива» Егора Марциновича. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Вместе с ним были задержаны руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашей нивы» Андрей Скурко и сотрудник издания Андрей Дынько. Их подозревают в неуплате коммунальных услуг и совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере») Уголовного кодекса Белоруссии.

Отмечается, что они оплачивали услуги по тарифам для физических лиц, однако должны были платить как юридические лица. Сумма ущерба, нанесенного Министерству энергетики Белоруссии, оценивается в 3,5 тысячи белорусских рублей (более 102 тысяч рублей).

Ранее белорусские силовики приходили с обысками в офис «Нашей Нивы». По словам журналистов, сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии изъяли у них оборудование и документы, а также повредили часть имущества. В издании также заявили, что сотрудники правоохранительных органов принуждают героев их публикаций признаться в том, что им якобы платили за интервью и участие в политических акциях.

8 июля силовики задержали Егора Мартиновича и поместили в изолятор на Окрестина по подозрению в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В «Нашей ниве» сообщили, что их главного редактора избили при задержании, в результате чего он получил травму головы.