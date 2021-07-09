Главного редактора «Нашей Нивы» избили при задержании

Белорусское издание «Наша Нива» сообщило в своем Telegram-канале, что главного редактора Егора Мартиновича избили при задержании, в результате чего он получил травму головы.
Мартинович находится в изоляторе на Окрестина в Минске и чувствует себя лучше. Утром 9 июля его впервые накормили спустя примерно сутки после задержания. Журналисту и другим задержанным в камере не выдали матрасы.
Главный редактор «Нашей Нивы» задержан на 72 часа. Он подозревается по статье «Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них». В изоляторе находятся еще три сотрудника издания.
Ранее в Следственном комитет Белоруссии заявили, что во время допроса Мартинович заявил о плохом самочувствии. К нему приехала скорая помощь, после чего следственные действия продолжились.
В последние два дня обыски прошли у журналистов нескольких белорусских изданий. В КГБ Белоруссии заявили, что приступили к широкомасштабной операции по зачистке страны от «радикально настроенных лиц».