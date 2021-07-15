Белорусские силовики вновь пришли к оппозиционным журналистам

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов вновь пришли в офис оппозиционного издания «Наша Нива». Об этом стало известно из Telegram-канала издания.

По словам журналистов, до этого силовики приходили к ним с обыском 8 июля. Они отметили, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии изъяли у них оборудование и документы и повредили часть имущества.

В «Нашей Ниве» также заявили, что белорусские правоохранители принуждают героев их публикаций признаться в том, что им якобы платили за интервью и участие в политических акциях.

«В своей работе мы всегда руководствовались законом и журналистскими стандартами, никогда не платили героям публикаций, не склоняли их к каким-либо действиям, мы объективно освещали происходящее в Белоруссии и за рубежом», — подчеркнули в издании.

14 июля белорусские силовики устроили массовые обыски у оппозиционеров. Следственные мероприятия начались на следующий день после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.

8 июля «Наша Нива» сообщила о задержании своего главного редактора Егора Мартиновича. Силовики избили его и поместили в изолятор на Окрестина в Минске. Его подозревают в совершении преступлений по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса Белоруссии.