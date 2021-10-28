В Белоруссии станут защищать персональные данные

В Белоруссии появится Национальный центр защиты персональных данных, соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщается на его сайте.

Лукашенко учредил центр указом №422 «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных», который подписал 28 октября. Предполагается, что нововведение станет защищать права граждан: улучшит уровень защиты персональных данных в республике и обеспечит более качественную реализацию конституционного права граждан на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь.

Материалы по теме «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий

В частности, центр имеет право проводить проверки соблюдения законодательства о персональных данных, выносить письменные требования об устранении выявленных нарушений, а также требовать прекращения обработки персональных данных, если невозможно иными путями обеспечить защиту прав граждан.

Кроме того, в рамках указа введены дополнительные меры, обеспечивающие защиту персональных данных. Так, лицам, работающим в сфере защиты персональных данных, придется проходить специальное обучение. Кроме того, в стране стал необходимым учет информации, подлежащей обработке государственными органами и другими организациями.

Ранее в Белоруссии сотрудников госкомпании уличили в содействии экстремистам. Отмечается, что они передали личные данные более 150 лиц из числа госслужащих.