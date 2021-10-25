Украинские Telegram-каналы уличили в игнорировании антиоккупационного глоссария

Ряд украинских Telegram-каналов уличили в игнорировании «антиоккупационного глоссария», который был составлен и рекомендован к использованию Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «для противодействия российской дезинформации и пропаганде». Об этом сообщает пресс-служба совета.
По данным ведомства, на Украине действует скоординированная разветвленная сеть пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу России.
Среди таких каналов СНБО назвал Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) и Vesti (20 тысяч читателей), которые непосредственно связаны с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. По данным ведомства, сам экс-чиновник критикует действующую власть и из личных интересов «расшатывает общественно-политическую ситуацию на Украине».
В СНБО подчеркнули, что данные ресурсы также были замечены в продвижении российских интересов. К прочим работающим в пользу России Telegram-каналам отнесены «Шептун» и «First».
20 октября стало известно, что СНБО Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендован к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. В документе указано, что вместо «на Украине» нужно писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе».
Кроме того, воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма». Всего в глоссарии на данный момент содержатся 64 термина и словосочетания.