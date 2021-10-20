В Крыму назвали невежеством словарь терминов от СНБО Украины

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал словарь, разработанный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с «оккупацией Крыма и Донбасса». Об этом пишет РИА Новости.

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По мнению Форманчука, «украинские власти живут в нереальном и вымышленном мире, если думают, что могут как-то заставить Россию вернуть Крым или перестать поддерживать народ Донбасса». Идею СНБО Украины он назвал невежественной, отметив, что «заклинания киевских властей уже набили оскомину». По его словам, ответственные политики не могут игнорировать сложившиеся реалии.

Председатель Общественной палаты Крыма также подчеркнул, что вопрос статуса полуострова решен окончательно. «Если кто-то в своих больных фантазиях думает, что Россию можно разрушить и таким образом вернуть себе Крым, то они просто безумцы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. В частности, в документе указано, что вместо «на Украине» следует писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».