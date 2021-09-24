В Белоруссии мужа и жену в шестой раз посадили за личную переписку в Telegram

В Белоруссии 26-летних супругов Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича в шестой раз подряд посадили под административный арест за личную переписку в Telegram. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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Муж и жена не выходят из изолятора уже 84 дня подряд. Силовики задержали их в начале июля, изъяли телефоны и обнаружили репосты с «экстремистских» Telegram-каналов в личной переписке. Вскоре молодые люди были отправлены судом под арест, однако в изоляторе на них вновь составили протокол по тем же эпизодам, но уже другим каналам.

По последнему делу супруги должны были выйти на свободу 25 сентября, однако за два дня до этого вновь получили по 13 суток ареста. Это уже шестой случай подряд, когда молодых людей помещают под стражу. «Известно, что после задержания семьи на одном из провластных каналов появилось покаятельное видео с Анастасией. Пропагандист [Григорий] Азаренок утверждал, что она прислала в экстремистский канал личные данные детей сотрудников милиции», — говорится в сообщении правозащитников.

Ранее суд в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела против 22-летнего рэпера. Его хотят посадить на четыре года за «оскорбительную» песню про президента Александра Лукашенко. Сам мужчина полагает, что столкнулся с местью силовиков.