В Белоруссии сотрудников госкомпании уличили в содействии экстремистам

В Белоруссии против двух сотрудников оператора связи «Белтелеком» заведено уголовное дело за содействие признанным экстремистскими Telegram-каналам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии в Telegram-канале.

По данным ведомства, 24-летнего специалиста по продажам и 35-летнего инженера электросвязи уличили в передаче экстремистским ресурсам личных данных более 150 лиц из числа госслужащих: руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, администрации президента, судей, а также журналистов и общественных деятелей.

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«Работники организации неоднократно высказывали свое желание оказать содействие в преступной деятельности и инициативно выходили на контакт с администраторами каналов», — рассказали в СК после изучения изъятой техники. Правоохранители добавили, что один из задержанных сотрудников госкомпании заработал на передаче данных 300 тысяч долларов (21,3 миллиона рублей), которые получил в криптовалюте.

В СК подчеркнули, что деятельность двух сотрудников телекоммуникационной компаний дискредитировала действующую власть, а также способствовала разжиганию социальной вражды. Мужчины уже помещены под стражу, их дело направлено в суд.

13 октября Совет министров республики подписал постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», согласно которому МВД Белоруссии составит и опубликует список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.