В Белоруссии пригрозили сажать за подписку на Telegram-каналы

В Белоруссии пригрозили сажать в тюрьму на семь лет подписчиков «экстремистских» каналов

В Белоруссии пригрозили сажать в тюрьму за подписку на Telegram-каналы. Соответствующее сообщение появилось в канале ГУБОП.

В нем говорится, что во вторник, 12 октября, было принято постановление Совета Министров «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». В связи с этим ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) начинает работу по признанию экстремистскими формированиями «незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях».

«Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования», — сказано в сообщении.

В июле КГБ Белоруссии объявил, что приступил к широкомасштабной операции по зачистке от «радикально настроенных лиц». Замначальника следственного управления Константин Бычек заявил, что установлены личности участников «деструктивных чатов» в Telegram, в которых шла «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

В Белоруссии несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждали, что за происходящим стоят внешние силы.