В Белоруссии создадут перечень причастных к экстремизму граждан и организаций

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии составит и опубликует список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности. Постановление об этом подписал Совет министров республики, сообщает БЕЛТА.

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Согласно тексту документа, органы, ответственные за профилактику экстремизма и реабилитацию нацизма, будут обязаны направлять в МВД информацию о таких лицах не реже одного раза в шесть месяцев. На основе этих данных силовики будут создавать списки и публиковать их на официальном сайте.

Отмечается, что наряду с этим в Белоруссии появится республиканская комиссия, которая займется изучением «информационной продукции» и символики «на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма». «Основанием для проведения оценки будет обращение госорганов, осуществляющих противодействие экстремизму», — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес в список террористов, наряду с известными оппозиционерами и журналистами, онкобольную 60-летнюю пенсионерку, которая занималась наблюдением на выборах, и священника.