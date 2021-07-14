Украинские хакеры подделали сайт Зеленского и распространяли с него вирусы

Украинские хакеры создали фальшивый сайт президента Владимира Зеленского и распространяли с него вирусы для поиска и хищения ценных документов. Сообщение об этом появилось на странице Государственной службы специальной связи и защиты информации республики в Facebook.

По данным ведомства, преступники рассылали своим жертвам письма со ссылкой на раздел вакантных должностей в Офисе главы государства. После на компьютер под видом документа о наличии «высокооплачиваемых позиций» загружалось вредоносное ПО. Оно использовалось группировкой для проведения хакерских атак и кражи личных данных.

Предположительно, фейковый сайт появился в апреле текущего года. К нему ограничили доступ лишь накануне, 13 июля. Число пострадавших от действий хакеров и сумма причиненного ими ущерба пока не раскрывается. Личности злоумышленников установить не удалось.

Ранее неизвестный хакер по прозвищу Джокер ДНР взломал сайт Военно-морских сил (ВМС) Украины и опубликовал секретные данные с учений НАТО Sea Breeze-2021. «Хочу, чтоб весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения», — говорилось в его послании.