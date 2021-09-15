Появилось видео разгона протестующих в Минске светошумовыми гранатами

В сети появилось видео с разгоном протестующих в Минске в августе прошлого года с помощью светошумовых гранат. Об этом сообщает Zerkalo.io.

Запись, сделанную 9 августа 2020 года, опубликовала группа хакеров «Киберпартизаны». На кадрах видно применение светошумовых гранат по разрозненной толпе людей, отмечает издание.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.

Против белорусских властей были введены несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко утверждал, что за протестами стоит Запад.