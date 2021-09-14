Угрожавшего спортсменам бывшего главу белорусского хоккея назначили сенатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, который угрожал оппозиционно настроенным спортсменам, сенатором верхней палаты парламента. О своем решении глава государства сообщил лично во время рабочей встречи во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

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По словам белорусского лидера, Басков сфокусируется на решении социальных задач, а также будет работать со спортивной тематикой.

Лукашенко отметил, что не стоит верить слухам о том, что Басков был замешан в политических репрессиях, так как это всего лишь провокационные заявления недовольных оппозиционеров действующих властей Белоруссии.

«Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше», — обратился Лукашенко к Баскову.

8 сентября Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Решение IIHF продиктовано высказываниями Баскова в адрес белорусских спортсменов. В федерации посчитали, что он угрожает атлетам, выступающим против Лукашенко.

Также, по версии организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, Басков причастен к гибели участника массовых протестов Романа Бондаренко, которого избили и увезли неизвестные в гражданской форме. В расследовании приводятся переговоры, как утверждают авторы, дежурного Центрального РУВД со скорой, а также разговоры других причастных к гибели сторонников Лукашенко.