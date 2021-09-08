IIHF отстранил главу белорусского хоккея за угрозы в адрес спортсменов

Глава Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицирован на пять лет

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение IIHF продиктовано высказываниями Баскова в адрес белорусских спортсменов. В федерации посчитали, что он угрожает атлетам, выступающим против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Басков отстранен на пять лет.

В январе 2021-го Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею, который она должна была принимать вместе с Латвией. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

На Олимпиаде в Токио разгорелся скандал из-за отстранения из сборной Белоруссии легкоатлетки Кристины Тимановской. После критики в адрес руководства национальной команды спортсменка была выведена из состава сборной, на нее было оказано давление со стороны спортивных чиновников. Международный олимпийский комитет (МОК) вмешался в ситуацию. Тимановская не была депортирована из Токио в Белоруссию, вместо этого легкоатлетка отправилась в Польшу.

