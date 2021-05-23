Белоруссия получила от IIHF компенсацию после лишения чемпионата мира по хоккею

Белоруссия получила от Международной федерации хоккея (IIHF) денежную компенсацию после лишения права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков телеканалу СТВ.

По словам Баскова, это позволило компенсировать затраты на подготовку к турниру. «Плюс оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране», — подчеркнул он.

Басков добавил, что от переноса чемпионата мира из Минска потеряли все, в том числе единоличные хозяева турнира латвийцы. «Уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия», — заметил глава ФХБ.

О том, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира 2021 года, стало известно 18 января. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжались массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции являлся перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.