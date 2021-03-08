Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия президента Олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК назвали это «временной обеспечительной мерой». Таким образом, МОК не признал итоги выборов на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, которые прошли 26 февраля. Сын действующего президента страны Александра Лукашенко был избран в ходе Олимпийского собрания. Виктор Лукашенко сменил на данном посту своего отца, был главой НОК с 1997 года.

18 января Белоруссия лишилась права проведения на своей территории чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила свое решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и посетителям матчей. Все встречи в рамках соревнований пройдут в Латвии.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов. Одним из требований оппозиции являлся перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.