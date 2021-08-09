Лукашенко рассказал о включении Тимановской в сборную под давлением МОК

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии включил легкоатлетку Кристину Тимановскую в состав национальной олимпийской сборной, несмотря на ее оппозиционную позицию в отношении белорусских властей. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, решение было принято под давлением Международного олимпийского комитета (МОК). «А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких по их требованию включили — таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что действия Тимановской после решения НОК депортировать спортсменку на родину были продиктованы иностранцами. Он заверил, что в Токио ей не угрожали сотрудники белорусских спецслужб, так что ее побег в Польшу был заранее спланирован.

5 августа представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Лукашенко в нарушении принципа олимпийского перемирия в связи с ситуацией с Тимановской. Спортсменка не вернулась в Белоруссию после скандала на Играх в Токио. Легкоатлетка и ее муж отправились в Польшу.

1 августа решением тренерского штаба сборной Белоруссии Тимановская была исключена из национальной команды. Этому предшествовало эмоциональное выступление спортсменки в социальных сетях. В нем она обрушилась с критикой на спортивных чиновников из-за того, что была назначена на забег, к которому не готовилась. После исключения из сборной Тимановская жаловалась на то, что представители белорусской делегации насильно выдворяют ее из Японии.