Легкоатлетка Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность, несмотря на то, что находится в Польше со своей семьей. Об этом она заявила в интервью японскому телеканалу NHK, ее слова приводит ТАСС.

«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», - сказала спортсменка. Она упомянула в этом отношении смерть главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова, который пропал 2 августа и был найден мертвым на следующий день в Киеве.

Тимановская добавила, что планирует продолжать спортивную карьеру и тем самым поддержать своих соотечественников. Она подчеркнула, что будет участвовать в забегах в поддержку журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа.

Ранее Тимановская рассказала о своих политических взглядах. По ее словам, она всегда была далека от политики и ничего в ней не понимала. «Я не подписывала никаких писем и не ходила на какие-либо акции протеста, я ничего не говорила против белорусского правительства», — рассказала она.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников. 4 августа спортсменка вылетела в Польшу.

