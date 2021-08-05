Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская высказалась о продолжении спортивной карьеры и переезде в Польшу. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что пока не решила, будет ли она просить Польшу о статусе беженца. Она отметила, что одна из ее главных целей — продолжить спортивную карьеру. «При смене спортивного гражданства спортсмен должен отсидеть спортивный карантин — это где-то три-четыре года. Поэтому мы, наверно, подождем их решения, а дальше будем действовать шаг за шагом», — добавила Тимановская.

4 августа бегунья прилетела в Варшаву. До этого спортсменка несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши и получила визу этой страны.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.