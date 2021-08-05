Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своих политических взглядах. Об этом спортсменка высказалась в интервью Reuters.

По ее словам, она всегда была далека от политики и ничего в ней не понимала. «Я не подписывала никаких писем и не ходила на какие-либо акции протеста, я ничего не говорила против белорусского правительства», — заявила Тимановская.

Легкоатлетка добавила, что намеренно дистанцировалась от происходящего в политической жизни своей страны и старалась «не заниматься ничем, кроме спорта». «Это может звучать жестоко из-за всех ужасных вещей, которые произошли в Белоруссии прошлым летом, но я старалась держаться подальше от этого, и все, чего я хотела, — это поехать на Олимпиаду и сделать все, что в моих силах. Я хотела попасть в финал и побороться за медали», — объяснила она.

Ранее муж Тимановской Арсений Зданевич рассказал о ее отношении к белорусской оппозиции. Он отметил, что они с супругой преданы спорту и никогда не поддерживали оппозиционные силы в своей стране.

4 августа спортсменка прибыла в Варшаву. До этого она несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши в Токио, где смогла получить польскую визу.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве формальной причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. В оппозиционном Фонде спортивной солидарности сообщили, что легкоатлетку пытались насильно вывезти из Японии. За несколько дней до этого Тимановская выступила с критикой белорусских спортивных чиновников.