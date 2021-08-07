Тихановская отреагировала на отказ Тимановской возвращаться в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на отказ белорусской спортсменки Кристины Тимановской возвращаться на родину. Своими мыслями на этот счет она поделилась в беседе с изданием Spiegel.

«Что сделала Кристина? Она высказывала свое мнение — правду — о том, почему она должна внезапно принять участие в эстафете, к которой она не была готова. Режим немедленно запустил свою репрессивную машину. Теперь он может поразить любого, даже тех, кто сдерживается или молчит», — подчеркнула экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская утверждала, что инцидент с Тимановской можно назвать попыткой нынешнего лидера страны Александра Лукашенко оказать давление на белорусских атлетов. Муж спортсменки Арсений Зданевич отрицает причастность Тимановской к оппозиционному движению.

Конфликт спортсменки с представителями делегации перерос в скандал на Олимпиаде в Токио. После выпада Тимановской в адрес спортивного руководства она была исключена из команды. Сама же она говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.