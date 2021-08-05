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Евросоюз обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия из-за Тимановской

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Павел Орловский / Reuters

Инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской привел к нарушению олимпийского перемирия. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Глава международной дипломатии ЕС обвинил в сложившейся ситуации политику белорусского президента Александра Лукашенко. По его словам, еще одного «гордого гражданина Белоруссии» вынудили бежать из страны из-за режима государственного лидера. «Чувствую облегчение, видя, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу», — заключил Боррель.

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До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента со спортсменкой. Он заявил, что режим президента республики преследовал цель в совершении акта репрессий против Тимановской, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова».

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Японии. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Девушка обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи в сложившейся ситуации. Впоследствии она и ее муж получили польские гуманитарные визы и переправились в Варшаву.

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