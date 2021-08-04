Муж белорусской спортсменки Тимановской получил польскую визу

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Об этом в среду, 4 августа, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает агентство PAP.

Арсений Зданевич, который в понедельник бежал из Белоруссии на Украину, заявил, что принял это решение за 30 минут. Свое местоположение мужчина не раскрыл. Мюллер подчеркнул, что муж легкоатлетки прибудет из Киева в Варшаву 4 августа. Там он и встретится с женой.

Ранее Тимановская изменила маршрут и вместо Варшавы вылетела в Вену. Согласно заявлениям польской дипломатической службы, решение о смене рейса было принято в целях обеспечения безопасности спортсменки.

Кристина Тимановская выступила с критикой белорусских спортивных чиновников, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега, сославшись на ее эмоционально-психологическое состояние. В то же время Тимановская заявляла о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.