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Муж белорусской спортсменки Тимановской получил польскую визу

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Арсений Зданевич и Кристина Тимановская
Арсений Зданевич и Кристина Тимановская
Фото: @arseni_zdanevich

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Об этом в среду, 4 августа, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает агентство PAP.

Арсений Зданевич, который в понедельник бежал из Белоруссии на Украину, заявил, что принял это решение за 30 минут. Свое местоположение мужчина не раскрыл. Мюллер подчеркнул, что муж легкоатлетки прибудет из Киева в Варшаву 4 августа. Там он и встретится с женой.

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Ранее Тимановская изменила маршрут и вместо Варшавы вылетела в Вену. Согласно заявлениям польской дипломатической службы, решение о смене рейса было принято в целях обеспечения безопасности спортсменки.

Кристина Тимановская выступила с критикой белорусских спортивных чиновников, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега, сославшись на ее эмоционально-психологическое состояние. В то же время Тимановская заявляла о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

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