Лукашенко рассказал об отношении властей к оппозиционному прошлому Тимановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении властей к легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что, несмотря на оппозиционное прошлое, в декабре 2020-го спортсменка получила президентскую стипендию. Согласно белорусским законам, решение о назначении стипендий принимается главой государства.

5 августа представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Лукашенко в нарушении принципа олимпийского перемирия в связи с ситуацией с Тимановской. Спортсменка не вернулась в Белоруссию после скандала на Играх в Токио. Легкоатлетка и ее муж отправились в Польшу.

1 августа решением тренерского штаба сборной Белоруссии Тимановская была исключена из национальной команды. Этому предшествовало эмоциональное выступление спортсменки в социальных сетях. В нем она обрушилась с критикой на спортивных чиновников из-за того, что была назначена на забег, к которому не готовилась. После исключения из сборной Тимановская жаловалась на то, что представители белорусской делегации насильно выдворяют ее из Японии.