Легкоатлетка Тимановская выступила за честные выборы в Белоруссии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с поддержкой Фонда спортивной солидарности. Пост доступен в Instagram-аккаунте бегуньи.

24-летняя спортсменка призналась, что в 2020 году не стала подписывать открытое письмо белорусских атлетов, которые выступали за честные выборы и против насилия. Тимановская отметила, что после скандала на Олимпиаде в Токио она пересмотрела свое отношение к данной инициативе.

«Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы считаете, что режим до вас не доберется — это не так», — заявила она. Тимановская добавила, что совершила забег в поддержку Фонда спортивной солидарности.

На Олимпийских играх в Токио в результате конфликта со спортивными чиновниками Тимановская была вынуждена обратиться к Международному олимпийскому комитету (МОК). Сейчас Тимановская с супругом находятся в Польше, им предоставлена виза.

Скандал разгорелся после эмоционального выступления Тимановской в социальных сетях: спортсменка выразила недовольство руководством сборной, которое внесло ее в заявку на забег, к которому легкоатлетка не готовилась. За критику в адрес спортивных чиновников Тимановская была исключена из состава сборной, позднее ее пытались насильно вывезти в Белоруссию.