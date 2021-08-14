Легкоатлетка Тимановская прокомментировала скандал на Олимпиаде

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская дала интервью немецкому изданию Zeit Online, где прокомментировала конфликт с руководством сборной на Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС.

Тимановская призналась, что считает публичную критику руководства «не самым умным своим решением». При этом легкоатлетка возмутилась реакцией белорусских властей. В частности, она упомянула опорочивание в эфире государственного телевидения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже высказывался о ситуации с Тимановской. В частности, политик обратил внимание на то, что спортсменка не сталкивалась с притеснениями из-за ее «оппозиционных» взглядов. Он напомнил, что Тимановская получила президентскую стипендию.

Конфликт Тимановской и белорусскими спортивными чиновниками перерос в скандал. Спортсменка заявила об оказанном на нее давлении и попытках чиновников насильно депортировать ее из Японии. В результате Польша предоставила спортсменке визу. Тимановская отправилась в Варшаву через Вену.

Началом скандала послужило эмоциональное выступление спортсменки в социальных сетях: Тимановская публично выразила недовольство решением руководства сборной задействовать ее в одном из забегов вместо другой спортсменки. После этого Тимановская была исключена из сборной страны на Играх.