Лукашенко заявил о требованиях МОК включить в сборную спортсменов-оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал включения в сборную страны спортсменов с оппозиционным прошлым. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко подчеркнул, что легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио, попала в сборную не по спортивному принципу.

«Зная ее бчбшное (оппозиционное, — прим. «Ленты.ру») прошлое, мы включили ее в состав. Ее результат мы знали. А почему включили? МОК накатил и рекомендовал», — заявил он. Лукашенко добавил, что в белорусскую команду попало всего семь человек с оппозиционными взглядами.

В том же выступлении Лукашенко напомнил, что Тимановская получила президентскую стипендию в декабре 2020-го. Он обратил внимание, что на тот момент власти знали об оппозиционном прошлом спортсменки.

Исключение Тимановской из сборной Белоруссии во время Олимпиады в Токио обернулось скандалом. Бегунья обвинила представителей национальной команды и спортивных чиновников в попытке депортировать ее в Белоруссию. Тимановская и ее супруг находятся в Варшаве. Польша предоставила визу белорусской спортсменке после вмешательства в скандал Международного олимпийского комитета.