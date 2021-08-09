Медаль Тимановской поднялась в цене в четыре раза на Ebay за полдня

Серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио, выросла в цене в четыре раза за полдня. Предложение опубликовано на платформе Ebay.

Согласно объявлению, по просьбе спортсменки Белорусский фонд спортивной солидарности выставил на аукцион медаль, которую она выиграла на вторых Европейских играх в Минске в 2019 году. Известно, что стоимость лота поднялась с пяти тысяч долларов (366 тысяч рублей) до 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей) за несколько часов.

Отмечается, что все вырученные от продажи награды средства будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Представители фонда в официальном Telegram-канале отметили, что таким образом легкоатлетка решила поддержать белорусских спортсменов, «пострадавших от действий режима президента республики Александра Лукашенко».

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

