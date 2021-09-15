В Белоруссии задержали подозреваемых в поджоге дома депутата

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал подозреваемых в поджоге дома депутата Олега Гайдукевича. Об этом сообщает «ОНТ».

КГБ утверждает, что задержаны участники террористической ячейки, которые планировали теракты. Они состоят в родственных связях между собой.

В июле зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич заявил, что его дом забросали коктейлями Молотова. По его словам, «по счастливой случайности никто не пострадал». Сосед успел запомнить внешность предполагаемого поджигателя и автомобиль, на котором тот уехал.

В Белоруссии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждали, что за происходящим стоит Запад. В КГБ заявили, что обладают информацией о подготовке из-за границы терактов в Минске и других регионах.