В Белоруссии рассказали о подготовке терактов в Минске из-за границы

У Белоруссии есть данные о подготовке из-за границы терактов в Минске и других регионах. Об этом рассказали в белорусском Комитете государственной безопасности (КГБ), передает РИА Новости.

По словам председателя КГБ республики Ивана Тертеля, заказчики и исполнители терактов известны. Глава КГБ пообещал в скором времени поделиться подробностями с общественностью.

«Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (таких как покушение на журналиста Григория Азаренка — прим. «Ленты.ру») на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей», — заявил глава ведомства.

Он также уточнил, что спецслужбы некоторых западных государств знают о планах террористов, но не принимают никаких «мер по локализации их деятельности на своей территории».

Ранее Тертель заявил, что Белоруссия находится в стадии отражения «гибридной агрессии» коллективного Запада.