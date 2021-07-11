Дом белорусского депутата забросали бутылками с зажигательной смесью

Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич рассказал, что ночью в его дом неизвестный бросил коктейли Молотова. Об этом он сообщил РИА Новости воскресенье, 11 июля.

«Ночью в мой дом кинули три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две — на стоянку у дома. Одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась», — сказал депутат, отметив, что «по счастливой случайности никто не пострадал».

Гайдукевич также пояснил, что его близких родственников и его самого дома не было, однако на стоянке были припаркованы машины, поэтому нападавшие могли подумать, что политик и его семья находятся дома.

В беседе с информационным агентством, депутат подчеркнул, что на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который успел запомнить внешность предполагаемого поджигателя и автомобиль, на котором он уехал.

В настоящее время в связи с данным инцидентом проводится работа оперативно-следственной группы.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали здание белорусского посольства в Вильнюсе стеклянными бутылками с красной краской в ночь на четверг, 27 мая. На территории представительства также были обнаружены несколько красно-белых лент и две стеклянные бутылки с краской, одна из которых оказалась разбита.