В Белоруссии возбудили дело из-за попытки поджога дома депутата Гайдукевича

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии возбудил уголовное дело из-за попытки поджога дома депутата и заместителя председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олега Гайдукевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье 289 Уголовного кодекса Белоруссии («Акт терроризма»).

В КГБ заявили о начале оперативно-разыскных мероприятий и пообещали, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Ранее Гайдукевич рассказал, что ночью неизвестный забросал его дом коктейлями Молотова. По словам депутата, одна из бутылок с зажигательной смесью попала в дом, а две другие — на стоянку возле дома. Он подчеркнул, что один из снарядов, упавших на стоянку, разбился и загорелся. Гайдукевич добавил, что возле его дома были припаркованы машины, и предположил, что целью нападавших могла быть и его семья.

