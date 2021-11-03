Белорусских силовиков обвинили в подделке документов и фабрикации уголовных дел

Белорусские силовики в сговоре между собой систематически подделывают документы и фальсифицируют доказательства для фабрикации уголовных дел. Объединение бывших сотрудников силовых структур Белоруссии BYPOL выпустило расследование о том, как сотрудники правоохранительных органов в стране обманом достигают необходимых ведомственных показателей.

BYPOL обвиняет белорусских силовиков в нарушении законодательства Белоруссии и заявляет, что в «правовом беспределе» сотрудников виноват «диктаторский режим». Альтернативой ему объединение называет свой план, к которому призывает присоединиться всех белорусов.

По мнению BYPOL, в Белоруссии организована система фабрикации уголовных дел на всех уровнях, начиная от сбора данных в милиции, затем на стадии предварительного расследования и далее при проверке дел прокуратурой. Сговор преследует своей целью достижение целевых показателей раскрываемости дел, в первую очередь по статье 328 Уголовного кодекса Белоруссии «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

В расследовании приводятся аудиофайлы с записями переговоров сотрудников белорусских правоохранительных ведомств, в том числе МВД, прокуратуры и следственного комитета. На аудиозаписях зафиксировано, как силовики обсуждают внутренние процессы ведения уголовного дела, в том числе сбора и передачи доказательной базы. В разговоре также присутствует большое количество ненормативной лексики.

1 ноября организация «Кибер-Партизаны Беларуси» заявила, что получила доступ к личным данным близкого окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они утверждали, что взломали базу Фонда социальной защиты населения.

