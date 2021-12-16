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Лукашенко дал оценку сталинским репрессиям

Президент Белоруссии Лукашенко: в стране не должно быть перегибов, как при Сталине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку репрессиям, которые происходили в годы правления советского лидера Иосифа Сталина. Об этом он высказался на совещании по противодействию санкционным мерам, передает БЕЛТА.

Глава республики призвал «разобраться» с занимающими «антигосударственную позицию» руководителями внутри органов исполнительной власти страны, но в то же время подчеркнул, что в этом случае не должно быть перегибов и «накатов, как в 1930-е годы».

При этом Лукашенко отметил, что не уверен в правильности трактовки действий советской власти в тот период как репрессивных. «Все эти факты в истории используются как кому выгодно. Но будем считать, что в 1937-1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее. Началась война, а генералы сидят в тюрьме — пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было», — заявил он.

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По его словам, власти республики должны «заниматься делом», а не «ловить альтернативщиков», которые выразили какую-либо поддержку белорусской оппозиции. «Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров», — добавил президент.

В августе во время пресс-конференции Лукашенко предложил поставить Сталину памятник. По его словам, так белорусы могли бы выразить советскому лидеру благодарность за присоединение Западной Белоруссии к СССР в 1939 году.

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Георгий Нестеров
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