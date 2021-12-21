Россиянка Сапега попросила у Лукашенко помилования

Преследуемая в Белоруссии гражданка России София Сапега попросила о помиловании. Прошение Сапега написала на имя белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь», — рассказал Дудич. Он добавил, что будет ждать решения белорусских властей. На данный момент девушка находится в Минске под домашним арестом.

Сапегу обвиняют по тяжелым статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Девушке вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия. Во всем содеянном Сапега признала вину и раскаялась, активно содействовала следствию и заключила с обвинением досудебное соглашение.

По мнению адвоката россиянки Антона Гашинского, шансы его подзащитной на помилование довольно высоки. «Про помилование — это возможный результат. Степень принятия такого решения очень высока. Думаю, 50 на 50», — оценил вероятность такого исхода Гашинский. Другой вариант развития событий — экстрадиция Сапеги в Россию для отбытия наказания на родине. Адвокат считает, что судьба россиянки зависит напрямую от решения Лукашенко, а также президента России Владимира Путина.

Ранее Следственный комитет Белоруссии передал дело Сапеги в суд. Следователи отметили, что обвиняемая добросовестно выполнила все условия заключенного с ней досудебного соглашения.