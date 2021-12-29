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Лукашенко попросил Путина углубить военное сотрудничество России и Белоруссии

Александр Лукашенко: необходимо углубить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия не останется в долгу перед Россией за помощь в оборонной сфере и предлагает ей углубить военное сотрудничество. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Он попросил российского лидера не сворачивать существующие форматы сотрудничества по линии Вооруженных сил, отметив, что это пойдет на пользу обеим странам. «Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят новым образцам военной техники, которую мы у России закупаем, мы это делаем», — сказал Лукашенко.

Политик также указал на необходимость продолжать совместные военные учения, в том числе и на территории Белоруссии, отметив, что предложения об этом со стороны Минска уже поступили в Москву и ожидают утверждения. «Хотелось бы, чтобы эти решения вами были приняты», — добавил глава государства.

29 декабря в Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко. Накануне в городе стартовал неформальный саммит СНГ, участие в котором принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Алевтина Запольская
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