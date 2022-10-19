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18:40, 19 октября 2022Культура

Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян

Режиссер и старший брат Тиграна Кеосаяна Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года

Фото: PhotoXPress.ru

Умер режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, который был старшим братом кинематографиста и ведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-аккаунте.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. "Джана, нельзя узурпировать ветер!" — говорил наш брат, наш друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», — написала Симоньян.

Она не уточнила причину смерти. Кеосаяну был 61 год.

Кинематографист родился 10 апреля 1961 года в Москве. Он был генеральным директором ООО «Студия Арт-Базар», членом Гильдии продюсеров России и членом Академии «Ника». Кеосаян срежиссировал фильмы «Любовница», «Три полуграции» и «Любовь на острие ножа». В качестве продюсера работал над лентами «Бедная Саша», «Ужин в четыре руки», «Марш Турецкого», «Девочка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Евгений Шульгин
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