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03:35, 9 января 2025Интернет и СМИ

Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

Собчак о клинической смерти Кеосаяна: пусть жизнь победит смерть
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикацию главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая сообщила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Собчак прокомментировала это в своем Telegram-канале.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (...) Пусть жизнь победит смерть», — написала она.

До этого Маргарита Симоньян рассказала, что тяжелее всего сейчас матери, которая два года назад уже потеряла одного сына. Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, который был старшим братом Тиграна Кеосаяна, ушел из жизни в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

Ранее издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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