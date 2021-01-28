Российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну запретят въезд на Украину. Об этом 28 января сообщил официальный представитель МИД республики Олег Николенко на своей странице в Twitter.

Так дипломат отреагировал на приезд Кеосаяна, главреда RT Маргариты Симоньян и журналиста Романа Бабаяна на форум «Русский Донбасс» в Донецке.

«Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж и непоколебимы», — отметил Николенко.

Он сообщил, что МИД инициирует запрет на въезд для Кеосаяна в связи с его «деятельностью против нацбезопасности» Украины. «Симоньян и Бабаян давно невъездные», — добавил Николенко.

Ранее Министерство культуры Украины включило российскую певицу Алену Апину в черный список деятелей искусства, угрожающих национальной безопасности страны.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть регион силой и обвинила Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.

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